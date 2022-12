Morre o ator Pedro Paulo Rangel, aos 74 anos

Morreu no Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (21) o ator Pedro Paulo Rangel, aos 74 anos, em decorrência de problemas pulmonares, na Casa de Saúde São José, na zona sul carioca. A morte foi confirmada pela unidade de saúde.

Ele estava internado desde o dia 30 de outubro para tratar uma descompensação do quadro de enfisema pulmonar, de acordo com a casa de saúde. Ele foi para a UTI no dia 6 de novembro, chegou a apresentar pequena melhora do quadro, mas não resistiu.

O ator nasceu no Rio de Janeiro, no dia 29 de junho de 1948. Sua estreia como ator profissional aconteceu no teatro, em 1968, aos 20 anos, em “Roda Viva”, de Chico Buarque, sob a direção de José Celso Martinez Corrêa. Dois anos depois, fez sua estreia na televisão, contratado pela TV Tupi de São Paulo para o elenco da novela “Super Plá”, de Bráulio Pedroso, de acordo com suas declarações para o site Memória Globo, que reúne depoimento e histórico de grandes nomes que passaram pela emissora.

Na emissora carioca Pedro Paulo estreou em 1972, na novela “Bicho do Mato”. Dos trabalhos marcantes na emissora estão as novelas “Gabriela” (1975), “Saramandaia” (1976) e “Vale Tudo” (1988), no humorístico”‘TV Pirata” (1988) e em “O Cravo e a Rosa” (2000), onde interpretou o ingênuo Calixto, par de Dona Mimosa, interpretada pela atriz Suely Franco, novela eprisada por diversas vezes na emissora, de onde saiu em 2013.

O dramaturgo Walcyr Carrasco, autor de “O Cravo e a Rosa”, lamentou a perda do artista.

Outros colegas também e manifestaram sobre a perda do ator, como o ator Felipe Camargo, que era seu amigo.

O ator Dan Stulbach lembrou das características do ator como a gentileza e docura em uma postagem para homenagear o colega.

Os personagens humorísticos de Pedro Paulo em séries e novelas também marcaram sua carreira. Um dos colegas e amigos, o ator e humorista Luiz Fernando Guimarães, que dividiu trabalhos com o artista, também usou seu perfil no Instagram para lamentar a partida do ator.

Fonte: CNN Brasil