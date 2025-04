Motocicletas puxam alta nas exportações do Amazonas para Argentina

Em março de 2025, o Amazonas movimentou US$ 1,42 bilhão em sua Corrente de Comércio, composta pelas exportações e importações realizadas pelo estado. No período, o volume exportado totalizou US$ 65,84 milhões, enquanto as importações, responsáveis por trazer insumos para abastecer a Zona Franca de Manaus e o comércio, somaram US$ 1,36 bilhão, conforme divulgados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).





Entre os destaques do mês, a Argentina se consolidou como o principal destino das exportações amazonenses, com ênfase para o envio de motocicletas e outros ciclos com motor de pistão alternativo. O produto representou 64,81% das exportações para o país, totalizando US$ 5,47 milhões.

Já a Alemanha ocupou a segunda posição no ranking de países que mais importaram produtos do Amazonas. O destaque ficou por conta do ouro em outras formas semimanufaturadas, que atingiu US$ 7 milhões e representou 90,25% das exportações para o país europeu.

No campo das importações, a China manteve sua posição como principal origem dos produtos que chegam ao estado, com destaque para outros suportes gravados, cujo valor importado foi de US$ 93,28 milhões, ou 15,34% do total importado. Em segundo lugar, os Estados Unidos se destacaram com a importação de copolímeros de etileno e alfa-olefina, que somaram US$ 17,71 milhões (18,03% das importações provenientes daquele país).

Interior

Em março, Presidente Figueiredo (distante 117 quilômetros de Manaus) liderou entre os exportadores, com destaque para o envio de ferro-ligas à China, no valor de US$ 3,39 milhões. Já Itacoatiara (a 176 quilômetros da capital) aparece em segundo lugar, com exportações de soja, mesmo triturada, no montante de US$ 1,94 milhão, destinadas à Tailândia. No campo das importações, Itacoatiara também se sobressai, com a compra de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos da Rússia, totalizando US$ 16,44 milhões.

Outro destaque nas importações é o município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus), que registrou US$ 335,88 mil em compras de polímeros de etileno, em formas primárias, provenientes dos Estados Unidos.

De acordo com o assessor econômico da Sedecti, Alcides Neto, os números refletem a vitalidade da indústria local. “Os dados mostram a força da Zona Franca de Manaus como motor da economia amazonense, com o crescimento da atividade no Polo Industrial”, avaliou.

Monitoramento estratégico

Os dados da Balança Comercial são produzidos mensalmente pelo Departamento de Estatística e Geoprocessamento (Degeo), vinculado à Secretaria Executiva de Planejamento (Seplan) da Sedecti O estudo tem como objetivo acompanhar a evolução do comércio exterior do estado, auxiliando na formulação de estratégias para o desenvolvimento econômico.

O painel interativo com os dados completos da Balança Comercial do Amazonas está disponível no site da Sedecti. Para acessar, basta visitar: https://balanca.sedecti.am.gov.br/balanca. Outras informações e publicações podem ser conferidas em: www.sedecti.am.gov.br, na aba “Indicadores e Mapas”.

Para dúvidas técnicas, o contato pode ser feito diretamente com o assessor econômico da Sedecti, Alcides Saggioro, pelo telefone (92) 98106-3960.