Câmara dos deputados enterra pedido de urgência do Projeto de Lei da Anistia

Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, não pretende pautar pedido de urgência do PL da Anistia





Sóstenes Cavalcante afirmou que projeto passará por alterações para garantir anistia somente aos presos pelo 8 de janeiro.

Sem anistiar crimes cometidos antes ou depois do episódio de depredação dos prédios dos Três Poderes, o líder do PL acredita que conseguirá maior apoio ao projeto.

Zucco (PL-RS), líder da oposição na Câmara, ameaça criar grupo de deputados para obstruir todas as pautas da Casa Legislativa até que pedido de urgência seja votado.

Arthur Lira (PP-AL) estaria articulando retirada do apoio do PP ao projeto de Anistia. Lira tem interesse em obter apoio de outros partidos que são base do governo Lula nas eleições 2026.

Podemos sinaliza que irá retirar apoio ao PL da Anistia.

Gleisi Hoffman, ministra de Relações Institucionais, segue realizando reuniões com líderes de bancadas. Há sinalização de que partidos da base do governo podem perder cargos do alto escalão se mantiverem apoio ao PL da Anistia.

Breaking News