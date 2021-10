Motoqueiro morre na Avenida Margarita após acidente

MANAUS – Um grave acidente entre carro e moto na Avenida Margarita, bairro Cidade de Deus, zona Leste de Manaus, deixou um motoqueiro morto na noite de segunda-feira, (11), por volta dar 22hs. A vítima identificada como, Frankin James Belém, 52 anos, teria entrado na via sem a devida atenção, onde acabou sendo colhido por pelo condutor de um veículo que descia a via em alta velocidade.

Frankin ainda foi atendido pela equipe do SAMU, onde de tudo foi feito para tentar salvar a vida do mesmo, mais o homem acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. O condutor do veículo continuou no local dando toda a assistência a vítima até a chegada do socorro. O corpo foi removido para o IML.

Texto: Correio da Amazônia