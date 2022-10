Motorista de App é resgatado pela PM, de porta-malas de carro na Colônia Terra Nova

MANAUS – Na noite de terça-feira, (4), um motorista de aplicativo até o momento não identificado, foi salvo por policiais militares da 6º Companhia Interativa Comunitária de Polícia, (CICOM), no bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, (PM), a vítima estava no porta-malas do seu veículo um HB-20 branco.

Os criminosos foram presos e levados para o 6º Distrito Integrado de Polícia, (DIP), para os procedimentos cabíveis. O motorista também registou B.O, na unidade policial.

Por Correio da Amazônia