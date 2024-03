Motorista de app por morto é executado no conjunto Tocantins com tiro no peito

MANAUS | Um motorista de aplicativo por moto foi assassinado a tiros na manhã desta sexta-feira, (15), dentro do conjunto Tocantins, avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona Centro-Oeste de Manaus.





Informações preliminares repassadas por moradores do local dão conta que o mesmo teria indo buscar um passageiro e ao chegar no local foi rendido por dupla em moto onde foi baleado no peito vindo a óbito.

A Polícia Militar, (PM), foi acionada para o local onde realizou isolamento da área e acionamento do IML que recolheu o corpo. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS).