Motorista de app por moto morre é passageira fica ferida no Santa Etelvina

MANAUS | O motociclista de aplicativo Ozias Cardoso de Souza, 29, morreu e a passageira Ruth Forte Aparício, 36, ficou gravemente ferida após colidirem com a traseira de um caminhão-caçamba.





O acidente aconteceu na desta terça-feira (15), em frente a um shopping center localizado na Avenida Arquiteto José Henrique, bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus.

De acordo com as informações de testemunhas que presenciaram o momento do acidente, o motociclista de aplicativo havia se distraído ao usar o celular enquanto dirigia, vindo a colidir com a traseira da “caçamba”. Devido à gravidade do acidente, o condutor do veículo veio a óbito imediatamente. A passageira foi conduzida a um Hospital em estado grave.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) esteve no local para atender a ocorrência O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana foi acionada para organizar o trânsito, que ficou lento devido ao acidente.