Motorista que causou grave acidente é recolhido para presídio

De acordo com o Boletim de Ocorrência, registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), testemunhas relataram que o micro-ônibus “amarelinho” e um micro-ônibus alternativo trafegavam na via em alta velocidade e na contramão. O “amarelinho” capotou, atingindo outros dois veículos, um Siena de cor bege e um Celta de cor vermelha.