Políticos de uma única coligação foram eleitos em Boa Vista do Ramos

Políticos de uma única coligação foram eleitos para os cargos de vereador e prefeito em Boa Vista do Ramos (a 270 quilômetros de Manaus). A “Coligação da Vitória” reelegeu o prefeito Eraldo CB (PSC) e os nove vereadores da chapa.

A coligação foi formada pelos partidos PSC, PSDB, Republicanos, PL, MDB e PP. Dos nove parlamentares eleitos, três são mulheres.

“Boa Vista do Ramos só tem a ganhar com essa eleição. Vamos trabalhar com os mesmos interesses e mais agilidade para o desenvolvimento da cidade”, afirmou o prefeito reeleito, Eraldo CB.