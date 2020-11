Vagas para a educação profissional no AM terão alta de 64%

A pandemia de covid-19 mudou a rotina do mundo, interrompeu aulas e adiou o retorno de atividades presenciais. Mesmo assim, a nova gestão do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) deu continuidade aos projetos com o objetivo de ampliar em 64%, nos próximos dois anos o número de vagas.

De acordo com o diretor-presidente do Cetam, professor doutor José Augusto de Melo Neto, até 2022 serão ofertadas 300 mil vagas, divididas entre cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) e cursos técnicos de nível médio (Fortec) a todos os 62 municípios do estado.

Segundo o diretor-presidente, o catálogo de cursos profissionais do Cetam está sendo atualizado, ampliado e deverá chegar a 500 cursos em 2021. “Isso significa 20% de crescimento. Para viabilizar esta ação de forma efetiva, estamos levantando as demandas com consulta pública e parcerias interinstitucionais”, revela, informando que o Cetam irá se aproximar das novas matrizes econômicas de cada região para fomentar o acesso ao emprego e renda por meio da qualificação profissional.

Quanto à retomada das aulas presenciais nos municípios do interior do estado, José Augusto informa que depende da autorização do órgão sanitário responsável, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). Ele ressalta que o retorno da educação básica e superior vem sendo alinhado com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc) e Universidade do Estado do Amazonas (UEA), parceiras do Cetam.

Na capital, as aulas foram retomadas dia 3 de agosto. De lá para cá, o Cetam vem adotando as medidas previstas no Protocolo de Prevenção e Proteção à Covid-19, garante o diretor-presidente.