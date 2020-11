Agricultores de Autazes recebem curso de agroecologia

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) está oferecendo o Curso de Agroecologia e Sistema Orgânico de Produção, no município de Autazes, distante 113 quilômetros de Manaus. O curso, que iniciou na terça-feira (17/11) e segue até esta quinta (19/11), conta com a participação de 20 agricultores familiares do município.

O programa atende aos agricultores familiares inseridos no projeto prioritário de agroecologia e produção orgânica no município. A atividade está sendo ministrada pelo técnico agrícola do Idam Mario Ono, gerente estadual de agroecologia, e pelo extensionista do Idam Maurício Borges.



Foto: DivulgaçãoSegundo o gerente da unidade local em Autazes, Josinei Lima, as exposições teóricas estão sendo ministradas no auditório da sede do Idam no município, e as demonstrações metodológicas estão sendo realizadas na Agrofazenda Paiva, situada no Km 2 da estrada de Autazes.

A capacitação aborda tanto a parte teórica da agroecologia e da produção orgânica quanto aulas práticas sobre as tecnologias de base agroecológica, como o uso de compostagem, biofertilizantes, a captura de micro-organismos eficientes para o plantio, a produção de humos e o preparo de defensivos naturais.

Ainda de acordo com Maurício, o objetivo do programa é dar aos agricultores familiares condições e conhecimentos para praticarem uma agricultura orgânica baseada no contexto local e com baixo custo de produção, dependendo minimamente de insumos externos.