Curta-metragem “O Caso Tucumã” concorre na 2ª edição do Festival Pirarucurta

O tucumã que todos amam esconde um segredo que só o Detetive Cabocão pode resolver. Um caso que vai surpreender você! Assim conta a sinopse do curta-metragem “O Caso Tucumã”, filme roteirizado e dirigido por Bruno Pereira, cineasta amazonense, e concorre na Mostra competitiva, categoria ficção do Pirarucurta – Festival Audiovisual Universitário, que em 2020 chega em sua segunda edição idealizado em novo formato.

Produzindo em 2019, em parceria com os alunos da Oficina de Produção Audiovisual (OPA), do Museu Amazônico (UFAM), uma produção empenhada, que fez o filme acontecer, que contou também com a colaboração dos produtores amazonenses Saleyna Borges e Wander Luiz.

O filme tem duração de 10 minutos, envoltas em uma trama dramática e com pitadas de comédia. O curta esteve presente em Festivais bastante concorridos entre eles, o Festival de Cinema Curta Pinhais – FESTCINE (Paraná), Festival de Cinema de Jaraguá do Sul (SC), Festival Mazzaropi de Curtas-metragens (disputando a final do festival), Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul, com participante de outras regiões do Brasil, África, Caribe e outras localidades.

Os curtas Clarice, de Mário Jorgi e Hina Oliveira, Tá Marcado! de Naiadry L. e Oliveira J., Ratoeira de Romulo Sousa, JIUPA de Márcio Nascimento, Despedida, de Maria Emília de Paula P. e Melancolia, de Ziggy Dunham, concorrem na Mostra competitiva com “O Caso Tucumã” na categoria ficção. Que conta também com a mostra não competitiva, nas categorias Não-ficção, animação e Produções publicitárias.

A exibição do Pirarucurta será nesta quarta (18/11) em transmissão online no canal do youtube @pirarucurta, horário de 18h30 às 22h20. E a partir das 19h30, bate-papo online através da plataforma zoom com Carlos Barbosa e Clemilson Farias do Matapi – Mercado Audiovisual Norte – sobre os mecanismos de avanço do audiovisual no norte.

E na quinta-feira (19/11), acontece a premiação do festival em formato drive-in, no Centro de Convenções do Studio 5, a partir das 19h. Para participar do segundo dia do evento, o drive-in do Pirarucurta, além da inscrição, através do site https://www.even3.com.br/pirarucurta2020/, será obrigatório o uso de máscaras. No local haverá medição de temperatura, e os participantes deverão respeitar o limite máximo de 5 pessoas por carro.

As vagas de carros ocorrerá por ordem de chegada até atingir capacidade máxima.

O Pirarucurta – Festival Audiovisual Universitário, da Faculdade Martha Falcão, tem como proposta abrir espaço para a divulgação da produção audiovisual, com o objetivo de socializar e dar visibilidade a vídeos e filmes de curtas-metragens produzidos por universitários das áreas de Cinema, Jornalismo, Publicidade e Design, além de fomentar o reconhecimento dos futuros profissionais do audiovisual de forma geral.

Com Informações assessoria