Mototaxista é encontrado morto após discutir com traficantes no Viver Melhor

MANAUS – O corpo do mototaxista Jefter Fonseca Magalhães, 27, foi encontrado em estado avançado de decomposição com marcas de arma branca, que indicam ser facadas, no abdômen, braço e marcas de agressão na região da cabeça.

O corpo foi encontrado no ramal do Acará, ocupação no bairro Lago Azul, zona norte de Manaus, nas proximidades de uma escola do residencial Viver Melhor, na terça-feira (20).

Segundo informações repassadas pela família à Policia Militar (PM), a vítima estava desaparecida desde o último domingo (18), após ser sequestrada de sua casa, no bairro Viver Melhor, e ter sua motocicleta, modelo Honda CG Titan 150, preta e vinho, placa PHA0C66, além de pertences como TV e celular levados por criminosos.

Ainda conforme a PM, antes de desaparecer houve um desentendimento entre a vítima e um homem, no bairro Viver Melhor, no entanto a família não soube informar qual seria o teor da discussão.

A Delegacia de Homicídios, (DH), deve investigar o caso.