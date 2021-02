Mulher agride esposo com tracajá no Parque Dez

Manaus – Uma mulher arremessou um tracajá na cabeça do próprio marido durante uma briga entre o casal, na manhã desta terça-feira (23), no bairro Parque Dez de Novembro, zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo a polícia, mais cedo, os dois já haviam sido levados para o hospital, após se machucarem em uma primeira discussão ocorrida nas primeiras horas desta manhã.

A princípio, os policiais da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atenderem a ocorrência, na qual o casal havia se ferido, depois de trocarem golpes de gargalo de garrafa de vidro.

Na ocasião, a mulher e o marido foram levados a uma unidade hospitalar de Manaus, e, em seguida, foram encaminhados aos 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Entretanto, nenhum dos dois quis formalizar a denúncia contra o outro, e foram liberados.

Contudo, poucas horas depois, a 23ª Cicom voltou a ser acionado para atender outra ocorrência do mesmo casal. Já no local, os agentes foram informados de que a esposa teria arremessado um tracajá contra a cabeça do marido, depois que eles iniciaram uma nova discussão. O rapaz ficou com ferimentos na cabeça, e precisou novamente ser levado a um hospital da capital.

A Polícia ainda não confirmou se, desta vez, uma das duas partes decidiu registrar Boletim de Ocorrência.