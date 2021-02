Josué Neto afirma que o Amazonas tem recursos para imunizar a população

Há 60 dias a Assembleia Legislativa aprovou R$ 50 milhões para comprar vacinas

O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (Patriota), disse nesta terça-feira (23), que faz 60 dias que o Governo do Amazonas dispõe de R$ 50 milhões para compra de vacinas anti-Covid. Segundo ele, o recurso foi incluído pelos deputados no Orçamento Estadual 2021 e é suficiente para imunizar 60% da população do Amazonas.

Durante seu discurso, Josué disse que há mais de dois meses o Parlamento fala sobre a compra de vacinas, mas apenas ontem (22) o Governo do Estado se movimentou junto ao Fórum de Governadores para comprar vacinas do Instituto Butantan. O deputado pediu que o Executivo Estadual valorizasse os apelos e sugestões que vem sendo feitos pelos deputados.

“Não sei o que acontece. Todas as orientações, colocações que saem desta casa para o bem do Amazonas o Governo do Estado não vê com bons olhos. Não estou fazendo uma crítica pessoal, é um fato real. A vacina é prova disso. Aprovamos isso no dia 23 (de dezembro) e só 60 dias depois que o Executivo chegou a conclusão de que tem que comprar vacina”, disse Josué. “Quer dizer, quantas e quantas vidas foram ceifadas? Quantas e quantas famílias foram dizimadas em 60 dias?”, concluiu.

Imunização

Josué divulgou, no último dia 26 de dezembro, um estudo do custo da compra de vacinas Astrazeneca (duas doses) para imunizar 54,3% da população com idade acima de 30 anos.

ICMS dos combustíveis

No seu discurso, Josué disse que o Governo Federal já encaminhou lei para reduzir os impostos sobre os combustíveis e pediu que o Governo do Amazonas iniciasse o debate sobre a redução do ICMS sobre o produto.

“Não se trata de anular os impostos, mas de começar a discutir a redução, porque o povo está sem esperança. Não quero que engane o povo, quero que comece a discussão e discuta a redução de um percentual mínimo que seja , 1%, 2% . Será que vai passar mais 60 dias? Um ano para resolver isso?”, disse.