Mulher é assassinada e jogada em área de mata na Cidade de Deus

MANAUS – Na manhã deste domingo, (11), o corpo de uma mulher identificada como Roseli Bitencourt, 57, foi encontrado em uma área de mata na reserva Adolpho Dulcke, no bairro Cidade de Deus, localizado na zona norte de Manaus.

Roseli estava com marcas agressão pelo corpo, e a perícia constatou 15 tiros espalhados em regiões do corpo. De acordo com os familiares ela era usuária de drogas.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e fez a remoção do corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar se o crime tem relação com o tráfico de drogas.

Por Correio da Amazônia