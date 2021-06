Mulher é assassinada, jogada em lixão na Compensa e bandidos deixam carta

MANAUS – Um crime brutal contra uma mulher foi registado na manhã desta sexta-feira, (4), na rua Pacopaiba, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. A vítima estava enrolada em uma lona azul, e com sinais de tortura na região da face. Moradores da redondeza estranham o formato de um pacote azul e resolveram acionar os polícias militares da 8º Companhia Interativa Comunitária de Polícia, (CICOM).

Ao chegarem no local, confirmaram se tratar do corpo de uma mulher que aparenta ter entre 20 a 25 anos de idade. Segundo a polícia, um carta onde dizia, “Morri porque joguei com L7”, foi encontrado no local.

O corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal, (IML), e a Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS), deve investigar o caso.

Texto: Correio da Amazônia