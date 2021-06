Polícia prende homem que matou esposa de 16 anos

MANAUS – A Polícia efetuou nesta sexta-feira (04), por volta das 9h, a prisão de um jovem de 18 anos, em cumprimento a mandado de prisão preventiva pelo feminicídio da própria companheira, uma adolescente que tinha 16 anos. O crime ocorreu na última terça (1/06), por volta das 21h, no bairro São José Operário, zona leste de Manaus.

Conforme a delegada Débora Mafra, titular da Especializada, o fato ocorreu na casa do casal. A mãe da vítima relatou que soube do fato após familiares do infrator informarem via contato telefônico que o indivíduo havia cometido o crime. Ele ainda tentou socorrer a vítima e a levou para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio Pereira Machado, naquela mesma zona da cidade, mas a vítima não resistiu e foi a óbito.

Ainda de acordo com a autoridade policial, as investigações apontam que a vítima foi atingida por um tiro na região da cabeça, e ficou com a bala alojada, além de uma das veias do coração ter sido atingida. Diante dos fatos, foi representado pelo mandado de prisão preventiva em nome dele, a ordem judicial foi expedida na quinta-feira (03/06), pelo Plantão Criminal.

As equipes polícias imediatamente iniciaram as diligências, e o jovem foi preso nesta sexta-feira (04/06), no prédio da unidade policial.

Segundo Débora, o relacionamento do autor com vítima durou cerca de oito meses, desde que ambos se conheceram por meio das redes sociais e, em seguida, a vítima engravidou e teve seu primeiro filho. Ela havia se mudado para a casa da mãe do indivíduo, há cerca de um mês.

Procedimentos – O indivíduo irá responder por feminicídio no âmbito da Lei Maria da Penha. Ao término dos trâmites cabíveis, ele será levado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerá à disposição da Justiça.