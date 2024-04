Mulher é presa por manter crianças e adolescentes em boca de fumo em Tefé

A Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus), com apoio do Conselho Tutelar do município, prendeu em flagrante, na sexta-feira (19/04), uma mulher de 29 anos, por manter crianças e adolescentes em situação de usuários de drogas em uma boca de fumo. Uma das vítimas é um bebê de seis meses, que é filho da mulher.





Conforme a delegada Nathalia Oliveira, da DEP de Tefé, as diligências iniciaram quando a equipe de investigação obteve informação de que havia crianças e adolescentes estariam fazendo uso de drogas na localidade.

“Fomos junto ao Conselho Tutelar no local e confirmamos a veracidade da informação. A mulher em questão é mãe de uma das crianças e de um bebê de colo, no qual ela ainda estava amamentando. Ou seja, todos os entorpecentes consumidos eram passados para o bebê por meio do leite materno”, explicou.

Segundo a delegada, ainda foram apreendidos alguns pinos de cocaína e, também, as vítimas foram retiradas do local pelo Conselho Tutelar.

Procedimentos

A mulher responderá por posse de drogas para consumo pessoal e ficará à disposição da Justiça.