Isabelle Nogueira arrasta multidão em carreata até o Largo São Sebastião

Isabelle Nogueira, a Cunhã Poranga do Boi Garantido, desembarcou em Manaus neste sábado (20) e foi calorosamente recebida por centenas de fãs no Aeroporto Eduardo Gomes. Agora, a terceira colocada do BBB 24 está participando de uma carreata pelas ruas da cidade em direção ao Largo São Sebastião, no Centro Histórico.





A carreata da Cunhã está seguindo o percurso pelas avenidas Torquato Tapajós e Constantino Nery. O trajeto também inclui as ruas Epaminondas e 10 de Julho, ambas no coração da área central.

No Largo São Sebastião, está acontecendo uma extensa programação da “Festa da Cunhã”, com a participação dos Bois Caprichoso e Garantido, além de outras atrações.

Este evento é gratuito e aberto ao público.

Veja vídeos:

Fonte: AM POST