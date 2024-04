Lutador Cara de Sapato entra com processo contra a Globo

O lutador conhecido como Cara de Sapato, expulso do Big Brother Brasil 2023 por acusações de assédio, está movendo um processo contra a Globo, não relacionado diretamente ao incidente que o levou a deixar o programa. Em vez disso, a ação legal se baseia em notícias consideradas falsas divulgadas pela emissora.





O motivo do processo remonta a notícias que sugeriam um envolvimento amoroso entre Cara de Sapato e Amanda Meirelles, médica que saiu vitoriosa na edição em questão. Segundo informações do jornalista Gabriel Vaquer, o processo está em andamento na 28ª Vara Cível do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro).

As notícias supostamente difamatórias teriam sido veiculadas em agosto do ano anterior por veículos ligados ao grupo Globo. O lutador busca uma indenização que gira em torno de R$ 50 mil, além de uma retratação por danos morais.

Parece que, além do desfecho do julgamento, uma audiência de conciliação entre Cara de Sapato e a Globo está prevista para ocorrer.

Fonte: MSN