Reunião da SES analisa atendimento de pacientes do Melhor em Casa

Mães de Pessoas Com Deficiências (PCDs) atendidos pelo Programa Melhor em Casa e que recebem medicamentos e alimentos, por meio da Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), relataram suas demandas à titular da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Nayara Maksoud. A secretária explicou como vai funcionar a reorganização do fluxo de distribuição de medicamentos, alimentos e insumos destinados a crianças e adultos PCDs.





Os pacientes terão um profissional de Nutrição para revisar as prescrições da alimentação de cada PCD atendido pelo programa, além de aprimorar o fluxo das distribuições de alimentos e medicamentos, atendendo cada uma delas com seus casos específicos de saúde e necessidades.

“Essas mães são representantes de associações e que vão repassar para as demais o que alinhamos na reunião. É importante ressaltar que é uma recomendação do nosso governador, Wilson Lima, esse olhar atento e diferenciado para os PCDs. Reafirmo que há um plano para resolver as questões apresentadas por elas de forma emergencial, como toda uma organização para sanar a questão a longo prazo”, afirmou a secretária SES-AM.