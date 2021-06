Município do AM vai receber R$ 700 Mil da Defesa Civil Nacional

A Defesa Civil Nacional vai repassar mais de setecentos mil reais à cidade Boa Vista do Ramos, no Amazonas, para ações de resposta às inundações causadas pelas cheias dos rios do estado.

Com esse repasse, mais de 21 milhões de reais já foram disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, desde março deste ano, para mitigar os impactos das chuvas intensas e inundações nos municípios do Amazonas.

Até o momento, 18 municípios do estado receberam verbas federais para ações de resposta. Em quase todos os casos, o recurso foi utilizado na compra de kits de alimentação, dormitório e higiene, além de aluguel de embarcações.

O coronel Alexandre Lucas, secretário nacional de Proteção e Defesa Civil do MDR, explica como estados e municípios atingidos por desastres naturais devem fazer para solicitar recursos federais.

“Os municípios de todo o Brasil podem acessar recursos para resposta aos desastres. É importante que o prefeito ou o governador decrete situação de emergência, encaminhe a documentação via S2ID para que possamos apoiar com nossos recursos.”

O S2iD é o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. A ferramenta pode ser acessada em s2id.mi.gov.br.

Para saber mais sobre as ações de defesa civil do Ministério do Desenvolvimento Regional, acesse mdr.gov.br.