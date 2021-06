Opositores ao prefeito em Rio Preto estão endividados e complicados na Justiça

Mesmo com Rio Preto da Eva avançando na Saúde, Educação, Infraestrutura e em outras áreas estratégicas, a oposição ao prefeito Anderson Sousa teima em ‘caçar problemas’ mesmo estando intimados, respondendo na justiça por dívidas contraídas e, por doações de campanha suspeitas.

Os principais opositores ao prefeito Anderson Sousa sequer conseguem administrar o próprio diretório, que hoje encontra-se sob a mira do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) e até da justiça cível por inúmeras dívidas contraídas sem as devidas prestações de contas.

A oposição busca a qualquer preço o poder, mas, de acordo com documentos judiciais, é totalmente inapta ao cargo majoritário da cidade. No processo Nº: 06003423420206040068, referente à prestação de contas relativa à arrecadação e aplicação de recursos financeiros na campanha eleitoral de 2020, o então candidato a prefeito, Altemir Batista Barroso (PSDB), e o candidato a vice-prefeito, José Ruberval de Santana, estão em dívida com o Tribunal Eleitoral.

A chapa dos então candidatos receberam doações que variam de R$ 20 Mil, R$ 10 Mil a R$ 6 Mil e, vários outros valores de menor e maior porte, mas não cumpriram a prestação de contas obrigatória com o TRE.

Sujos na praça

Há provas de doações financeiras irregulares, omissões de receita, não prestação de contas, entre outras questões que comprovam a incapacidade dos opositores para assumir a Prefeitura de Rio Preto da Eva. Isso se, por acaso, ocorresse uma ‘zebra’ e eles viessem a ganhar uma eleição.

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) já está ciente da situação. Conforme processo judicial já ‘intimou’ Altemir e o Ruberval a se explicarem junto à justiça sobre os ganhos e os gastos não declarados.

Veja a intimação: