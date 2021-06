Mutirão de vacinação deve vacinar 3 mil pessoas contra a covid em Rio Preto da Eva

Neste sábado (3), a Prefeitura de Rio Preto da Eva (a 79 quilômetros de Manaus) estima vacinar, aproximadamente, 3 mil pessoas contra a covid-19. O mutirão de vacinação ocorre na sede do município.

“Com essa campanha, Rio Preto terá 22% da população adulta vacinada. É um trabalho intenso da prefeitura que mostra o nosso compromisso com a saúde de todos os moradores da cidade”, enfatizou o prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa.

Ainda de acordo com o gestor, a meta é diminuir os casos de covid-19 no município. “Estamos trabalhando com força total para eliminar o coronavírus da nossa cidade”, afirmou.

O mutirão de vacinação em Rio Preto da Eva terá equipes formadas por profissionais de saúde tanto do município quanto do governo do Estado. A cidade tem 35 mil habitantes, sendo 12 mil na área urbana.