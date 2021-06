Mutirão do Detran-AM em Tabatinga beneficia mais de 300 pessoas

O mutirão de atendimento do Detran Amazonas na cidade de Tabatinga, na região do Alto Solimões, atendeu 350 usuários em dois dias de trabalhos. A previsão era atender 300 pessoas, mas a meta foi superada. O próximo mutirão, que já tem data para acontecer, vai ser realizado em Parintins, no próximo mês.

Durante dois dias, a força-tarefa dos servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas conseguiu realizar mais de 30 parcelamentos de dívidas de veículos, dez licenciamentos, mais de 80 serviços de habilitação, além de dezenas de coletas de biometria e fotografia digital para a primeira habilitação.

Os atendimentos começaram na quinta-feira (24/06) e se encerraram na sexta-feira (25/06), no colégio GM3, na avenida da Amizade, em Tabatinga.

Uma das pessoas beneficiadas pelo mutirão de atendimento do Detran-AM foi o comerciante Otávio Cacau Braga, 20. “Essa ação do Detran foi muito importante, pois desperta o interesse nas pessoas de regularizar sua situação, seja o documento do carro ou, como no meu caso, dar entrada na (primeira) habilitação. Que vocês voltem mais vezes”‘ comemorou.

Próximos mutirões – O mutirão de serviços do Detran-AM em Tabatinga foi o primeiro, de outros previstos para ocorrer este ano. A próxima ação está prevista para acontecer em Parintins, na região do Baixo Amazonas, nos dias 13, 14 e 15 de julho.

Em Parintins, assim como foi em Tabatinga, o órgão vai ofertar quase todos os serviços que antes só poderiam ser realizados em Manaus, como transferência de veículos, licenciamento anual, emissão de documentos (CRV e CRLV), além de emissão de taxas de segunda via de CNH, renovação de CNH e, ainda, a realização de exames médicos para primeira habilitação, entre outros.