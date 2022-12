“Natal Itinerante” leva diversão e brinquedos para crianças do bairro Ouro Verde

A caravana do “Natal Itinerante” levou, nesta quinta-feira (08/12), brinquedos e apresentações artísticas para as crianças do bairro Ouro Verde, na zona leste de Manaus. A programação integra a campanha “O Mundo Encantado do Natal”, promovida pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa em parceria com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

A ação ocorreu no Campo Carlos Carvalho e alcançou pessoas da comunidade e dos bairros adjacentes Monte das Oliveiras, Santa Etelvina, Rio Piorini e Jesus Me Deu.

De acordo com a diretora de administração, orçamento e finanças do FPS, Gláucia Oliveira, o evento une solidariedade e cultura em uma única ação. A expectativa é de que a iniciativa alcance mais de 15 bairros da capital, além dos municípios do interior do estado até o dia 23 de dezembro.

“É a forma que o Governo do Estado encontrou de levar a alegria e o encanto do Natal para as crianças. Não são apenas brinquedos, aqui nós também temos lanche, uma tarde bem divertida com o Papai Noel e muito encanto”, explicou.

Luana Beckman, 41, anos, cresceu no Ouro Verde e afirma que a ação chegou em boa hora para resgatar o sentimento natalino das famílias da comunidade. A dona de casa levou a filha Lívia, 10, para aproveitar a programação.

“Essa época está quase esquecida em muitas famílias, então essa ação mostra que o Natal existe sim. O olhar da criança vai superar tudo! É muito maravilhoso o Governo trazer essa ação sabendo que existem muitas crianças carentes na comunidade”, comemorou.

No local, artistas da Cia Metamorfose apresentaram o espetáculo “A Fantástica Fábrica do Biscoito de Natal”. Personagens como o Papai e a Mamãe Noel, a Bailarina e o Quebra-Nozes foram responsáveis pela diversão dos pequenos.

Trabalho conjunto

No local em que o evento aconteceu, o trabalho integrou esforços de servidores da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM), Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Agência de Desenvolvimento Social e Econômico (Aadesam), Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra), Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), Secretaria de Estado de Comunicação Social (Secom), Fundação Amazonas de Alto Rendimento (FAAR) e Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS).