Que horas começa o jogo do Brasil e Croácia na Copa do Mundo hoje

O Brasil enfrenta a Croácia nesta sexta-feira, 9, no estádio Cidade Educação, no Catar. A partida é válida pelas quartas de final da Copa do Mundo Fifa 2022.

O caminho de Brasil e Croácia para chegar nessa fase foi diferente. A seleção venceu a Coreia do Sul por 4 a 1, se classificando no tempo normal. O técnico Tite entrou com o time titular e contou com retorno de Neymar e Danilo, ambos lesionados no primeiro jogo contra a Sérvia.

Os croatas se classificaram após vitória nos pênaltis contra o Japão. As seleções empataram por 1 a 1 no tempo normal e nas cobranças, a seleção japonesa perdeu três pênaltis. Os croatas se classificaram em segundo do grupo F, atrás do Marrocos.

Na história, Brasil e Croácia se enfrentaram quatro vezes, com três vitórias do Brasil e um empate. Em copas, foram dois confrontos, com vitória brasileira nas ocasiões.

Que horas começa o jogo do Brasil na Copa hoje

A partida entre Brasil x Croácia começa ao 12h e será transmitida pela TV Globo, Globoplay, Fifa+, CazéTV no Youtube e SporTV.

Como assistir Brasil x Croácia ao vivo e de graça

A partida entre Brasil e Croácia será transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay e no canal do Casimiro no Youtube.

Onde assistir o jogo do Brasil ao vivo

O jogo entre Brasil x Croácia pode ser assistido na TV aberta na Rede Globo, pela internet no Globoplay e no canal do Casimiro no Youtube, no streaming Fifa+ e na TV por assinatura no SporTV.

Fonte: Exame