Novo decreto contra o coronavirus passa a valer nesta segunda-feira

Após reunião com representantes do comércio local, o governador do Amazonas, Wilson Lima decidiu flexibilizar o decreto 43.234. Com a mudança, as novas medidas entram em vigor nesta segunda-feira (28) e valem até 11 de janeiro.

Entre as novas medidas está o funcionamento do comércio de 8h às 16h.

Restaurantes deverão funcionar considerando apenas o modelo de alimentação que oferece (café da manhã, almoço ou jantar). Além disso, aos fins de semana devem operar somente com o sistema delivery.

Os shoppings poderão funcionar entre 12h e 20h. As igrejas deverão ficar com a capacidade reduzida para 50%. Festas e eventos que gerem aglomeração seguem proibidos.

Apesar das mudanças, as medidas de flexibilização podem ser revistas. “Caso a capacidade de leitos fique menor que 80%, podemos flexibilizar as medidas a partir do dia 11. Mas se as internações aumentarem, as medidas em vigor poderão ser revistas”, afirmou o governador Wilson Lima.

As mudanças no decreto aconteceram durante a madrugada deste domingo (27). As alterações foram comemoradas pelos empresários do comércio.