Prefeitura de Tefé vai contra decreto e autoriza festas

Mesmo com o decreto estadual com medidas de combate ao coronavírus, a Prefeitura de Tefé (a 525 quilômetros de Manaus) vai permitir festas com aglomeração de pessoas. Os eventos de fim de ano estão liberados e estão sendo bastante divulgados na cidade.

Para o prefeito da cidade, Normando Bessa, as providências precisam ser tomadas. “Fomos o primeiro município a estabelecer o lockdown, mas nem todo mundo respeita”, afirmou.

Ainda de acordo com Bessa, a situação de coronavírus na cidade está equilibrada. Até o momento, a cidade já registrou 4.920 casos de covid-19 e 105 mortos em decorrência da doença.