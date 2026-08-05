Novo psiquiatra é apresentado para assistência especializada em saúde mental de Parintins

Prefeitura de Parintins iniciou nesta segunda-feira (4) os atendimentos do médico psiquiatra Paulo Artur Rodrigues, contratado público para atuar na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do município. O especialista atenderá durante 15 dias por mês nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS II e CAPS AD), além de desenvolver ações integradas com as Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Antes do início das consultas, o médico conheceu a estrutura da rede municipal de saúde mental, visitando o CAPS II, o CAPS AD e o Hospital Jofre Cohen. O trabalho também prevê a integração entre a Atenção Primária e os serviços especializados, ampliando o acompanhamento dos pacientes em todo o município.





O psiquiatra Paulo Artur Rodrigues destacou a satisfação em integrar a equipe da saúde de Parintins. “Estou muito feliz por poder contribuir para a saúde mental do município. Encontrei uma rede estruturada, profissionais comprometidos e uma gestão empenhada em oferecer um atendimento de qualidade. Espero colaborar para fortalecer ainda mais esse trabalho”, afirmou.

O secretário municipal de Saúde, Clerton Rodrigues, ressaltou que a contratação representa um importante investimento da gestão do prefeito Mateus Assayag e da vice-prefeita Vanessa Gonçalves. Segundo ele, a chegada de um médico psiquiatra com Registro de Qualificação de Especialista (RQE) amplia a capacidade de atendimento da Rede de Atenção Psicossocial e fortalece a integração entre os CAPS, o Hospital Jofre Cohen e a Atenção Básica.

A coordenadora de Saúde Mental da Semsa, psicóloga Maira Costa, destacou que a chegada do especialista é resultado de um esforço conjunto da gestão municipal para qualificar cada vez mais a assistência. “É uma grande conquista para a Rede de Atenção Psicossocial. Além de fortalecer os CAPS, o doutor Paulo Artur também contribuirá com o trabalho desenvolvido junto à Atenção Básica, garantindo uma assistência cada vez mais técnica, humanizada e alinhada às diretrizes do Ministério da Saúde”, enfatizou.