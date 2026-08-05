IMMU rebate acusações e diz que operação na Arena Amadeu Teixeira foi programada

A atuação de agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) na Avenida Torquato Tapajós e no entorno da Arena Amadeu Teixeira, na tarde de hoje, fez parte do cronograma contínuo e preventivo da “Operação Mobilidade Segura”. A ação, iniciada na segunda quinzena de julho e com planejamento programado até o próximo dia 9 de agosto, tem como foco o ordenamento viário e a redução de sinistros de trânsito em vias estratégicas da capital.

Apesar de cumprirem o planejamento institucional nas vias de acesso, as equipes do IMMU foram abordadas por efetivos da Polícia Militar do Amazonas, que determinaram a paralisação imediata das atividades de fiscalização e do controle do fluxo de veículos na região. A intervenção gerou retenção no tráfego e forte tensão no local.





Em nota oficial, a Prefeitura de Manaus informou que as equipes atuavam em pontos previamente definidos por critérios estritamente técnicos e de segurança viária. O Executivo municipal lamentou a interrupção das atividades de fiscalização e rebateu qualquer tentativa de vincular a presença dos agentes a motivações político-partidárias, reforçando que o objetivo central da operação é a preservação de vidas e o combate a irregularidades.

O município destacou ainda o balanço positivo da Operação Mobilidade Segura, que já contabiliza a abordagem de aproximadamente mil veículos. Entre os resultados obtidos até o momento estão a recuperação de um veículo com restrição de roubo, a identificação e captura de foragidos da Justiça e a retirada de circulação de condutores e automóveis em situação irregular. As medidas cabíveis quanto à interferência na operação municipal devem seguir em análise pelas instâncias administrativas.