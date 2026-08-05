Plano de David Almeida prevê recuperação de rodovias e grandes obras viárias em Manaus

O plano de governo “Pra Cima, Amazonas”, apresentado pelo candidato a governador do Amazonas, David Almeida, e sua candidata a vice, Dra. Shádia, prevê a recuperação e ampliação de cinco rodovias no Amazonas, articulação com o governo federal para a conclusão do asfaltamento da BR-319 e oito grandes obras viárias em Manaus.

O capítulo de infraestrutura do plano, apresentado nesta segunda-feira, dia 3, teve a participação direta do prefeito de Manaus, Renato Junior, e de outros especialistas na área.





Entre as principais intervenções previstas para capital, estão as interligações da Avenida Max Teixeira com a Avenida do Turismo; do Parque Mosaico com a Avenida do Turismo; e das avenidas Maneca Marques e Ephigênio Sales, além do alargamento das avenidas Desembargador João Machado e Avenida Torquato Tapajós (trecho entre a barreira e o viaduto de acesso ao aeroporto) e a construção dos complexos viários da Rua do Fuxico, da Bola do Eldorado e das proximidades do Amazonas Shopping.

“Manaus não pode ter um governador que vire de costas para Manaus. E é por isso que, eleito governador com a bênção de Deus e a vontade do povo, eu vou fazer a maior ação conjunta da história do Amazonas com o prefeito Renato Júnior. Nós vamos unir forças para fazer tudo o que Manaus precisa”, afirmou David Almeida.

O prefeito de Manaus, Renato Junior defendeu a parceria entre Estado e município para viabilizar grandes intervenções urbanas.

“Esse plano de governo contempla os desafios históricos da mobilidade urbana de Manaus. Eu participei da construção desse projeto e tenho convicção de que, se Deus permitir ao David assumir o Governo do Estado, vamos fazer uma ação conjunta para melhorar a infraestrutura, erguer novos viadutos, conexões viárias e enfrentar os problemas de mobilidade que a nossa capital vive há tantos anos”, afirmou.

SOS Rodovias

Além das intervenções previstas para a capital, o plano de governo propõe a criação do programa SOS Rodovias do Amazonas, voltado à conservação e manutenção da malha rodoviária estadual, incluindo rodovias, estradas, ramais e vicinais, com o objetivo de fortalecer o escoamento da produção rural.

A proposta também prevê a conclusão das obras do Anel Viário Leste de Manaus e da rodovia AM-010, além da recuperação e ampliação das rodovias de acesso aos municípios de Itapiranga (AM-363), Silves (AM-330), Novo Airão (AM-352) e Autazes (AM-254).

BR-319

O plano de David Almeida também estabelece como prioridade uma articulação institucional entre o Governo do Estado, o Governo Federal e os órgãos competentes para dar continuidade aos estudos, licenciamentos e demais ações necessárias à recuperação e conclusão da BR-319, considerada estratégica para a integração logística do Amazonas com o restante do país.

“Nosso compromisso é integrar o Amazonas. Chega de isolamento! Chega de sofrimento! Vamos atuar em parceria com o Governo Federal para que a BR-319 avance dentro da legalidade e da responsabilidade ambiental. O desenvolvimento do Amazonas passa pela integração de todas as regiões do estado e do país”, afirmou David.