Passarela Santos Dumont, em Manaus, chega a 65% de execução

As obras da passarela Santos Dumont, na avenida Torquato Tapajós, zona Norte de Manaus, chegaram a 65% de execução. Os serviços avançaram nesta terça-feira (4), com equipes atuando em diferentes etapas da construção para garantir mais segurança, acessibilidade e mobilidade aos pedestres que utilizam a via diariamente.

Entre os trabalhos realizados atualmente está a instalação do guarda-corpo das escadas no sentido bairro-Centro, após a conclusão da concretagem da estrutura. As equipes também trabalham no reboco do fosso destinado ao elevador, etapa que antecede a aplicação do revestimento cerâmico.





Outro serviço em andamento é a montagem da estrutura metálica que dará suporte à cobertura da passarela. A estrutura deverá proporcionar maior proteção contra sol e chuva, oferecendo mais conforto aos usuários.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), o avanço da obra faz parte das ações voltadas à melhoria da mobilidade urbana e à segurança de pedestres na capital.

Para o mototaxista Christiam Gomes, de 50 anos, a nova estrutura deve beneficiar moradores e trabalhadores que precisam atravessar a avenida diariamente.

A Prefeitura de Manaus informou que mantém o acompanhamento técnico da obra para garantir a qualidade dos serviços e o cumprimento do cronograma. A passarela Santos Dumont integra as intervenções destinadas a ampliar a acessibilidade e oferecer travessias mais seguras em áreas de grande circulação de veículos e pedestres.