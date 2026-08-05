quarta-feira, 5 de agosto de 2026
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Incêndio destrói carro e atinge terreno no bairro Cidade Nova

Por
Redação 2
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Foto: Divulgação

MANAUS | Um incêndio de grandes proporções mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde de terça-feira (4), no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. As chamas destruíram completamente um automóvel e também se espalharam por um terreno com vegetação, alcançando parte do muro de uma propriedade. Até o momento, não há registro de pessoas feridas.

Imagens registradas por moradores mostram o veículo sendo consumido pelo fogo, enquanto uma intensa fumaça preta se espalha pela região e pode ser vista de vários pontos da cidade. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informou que foi acionado para atender a ocorrência e segue trabalhando no combate às chamas.


As circunstâncias que provocaram o incêndio ainda são desconhecidas e serão apuradas após a conclusão da ocorrência.

Por Correio da Amazônia

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