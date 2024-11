Novos cursos de saúde e gastronomia são destaque no edital do Cetam 2025

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) divulgou, nesta sexta-feira, o edital para os cursos técnicos e especializações técnicas de 2025. São oferecidas 3.375 vagas, divididas entre a capital e 29 municípios do interior do estado. As inscrições abertas de 29 de novembro a 9 de dezembro no site oficial da Copec: concursoscopec .com .br .





Distribuição de Vagas

• Cursos Técnicos :

o Capital : 1.448 vagas em 28 cursos.

o Interior : 1.322 vagas em 20 opções de formação técnica.

• Especializações Técnicas :

o Capital : 250 vagas distribuídas em seis cursos.

o Interior : 355 vagas em cinco especializações.

Novidades no Edital

O edital traz cinco novos cursos de especialização técnica voltados para as áreas de saúde e gastronomia: Parasitologia, Higiene Ocupacional, Saúde do Idoso, Saúde do Trabalhador e Cozinha Brasileira .

Compromisso com Qualificação

Desde 2019, o Cetam já ofereceu mais de 927 mil vagas, reforçando seu papel como referência em formação técnica e profissional no estado. Para o diretor-presidente, Fábio Albuquerque, o Cetam tem sido essencial para o desenvolvimento econômico e social, oferecendo acesso à educação de qualidade e ampliando oportunidades de emprego.

“O Cetam completou 21 anos em 2024 cumprindo sua missão de educar, qualificar-se profissionalmente e transformar a vida dos amazonenses”, afirmou Albuquerque.

O governador Wilson Lima também destacou a importância da qualificação para gerar emprego e renda, especialmente no interior do estado.

Inscrições

Os interessados deverão consultar o edital completo e realizar a inscrição dentro do prazo estipulado. Esta é uma oportunidade única para quem deseja investir em sua formação e se preparar para o mercado de trabalho.