Semulsp realiza limpeza na Marina do Davi para preservação e segurança ambiental

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), promove, nesta sexta-feira, 22/11, uma importante ação de limpeza na marina do Davi, na zona Centro-Oeste da capital. O trabalho inclui a retirada de mato, restos de embarcações abandonadas, pedaços de madeira e resíduos, como garrafas PET e plásticos, acumulados na área.





A iniciativa visa revitalizar o espaço, conhecido por ser um ponto turístico e de lazer, além de sua relevância para a comunidade local. O secretário da Semulsp, Sabá Reis, destacou a relevância do trabalho. “A marina do Davi é um patrimônio da nossa cidade e precisa estar sempre limpa e preservada. Esta ação é um exemplo do nosso compromisso em cuidar dos espaços que fazem parte do dia a dia dos manauaras”, disse.

O secretário da Semulsp ressaltou que a limpeza não apenas melhora o aspecto visual da área, mas também contribui para a segurança e preservação ambiental, reduzindo riscos de enchentes e degradação do espaço.

A marina do Davi, um dos pontos de acesso ao rio Negro e de convivência para turistas e moradores, é uma área estratégica da cidade. A Semulsp reforça que seguirá monitorando e realizando ações regulares de limpeza para garantir que o espaço continue a ser um local agradável e bem preservado.