Núcleos de adolescentes da Unicef serão encerrados nesta sexta-feira

Para o encerramento das atividades dos NUCAs/JUVAs do Selo UNICEF 2017-2020, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) promove nesta sexta-feira (18), um encontro on-line pelo Youtube e Facebook (unicefbrasil), às 15h (horário de Brasília).

O evento terá a presença de adolescentes, parceiros e o embaixador do Unicef Renato Aragão, que entrará ao vivo na programação.

Os Núcleos de Cidadania de Adolescentes (NUCAs) e Juventude Unida pela Vida na Amazônia (JUVAs), grupos formados nos municípios inscritos na edição do Selo Unicef 2017-2020, reúnem uma rede – plural, diversa e representativa – de meninos e meninas.

Também funcionam como espaço de mobilização e participação de, pelo menos, 16 adolescentes, entre 12 a 17 anos, que a partir das metodologias propostas discutem questões indispensáveis sobre seus direitos, implementam ações e levam suas reivindicações à gestão pública municipal.

Nesta edição do Selo UNICEF, 1.548 municípios garantiram a criação de NUCAs ou JUVAs, formando uma rede com 30.560 adolescentes na Amazônia e no Semiárido Brasileiro. Cada núcleo pode criar sua própria identidade como, por exemplo, definir o nome para o ambiente de discussão.

O essencial é que meninos e meninas consigam expressar suas ideias, apontar suas principais necessidades para seu desenvolvimento e dialogar com gestores municipais, lideranças comunitárias, professores, familiares e adolescentes no esforço de propor ou fortalecer políticas públicas.