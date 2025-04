Obra de saneamento na zona Oeste de Manaus muda rotas de ônibus e trânsito

A Prefeitura de Manaus, dará total apoio à operação de trânsito durante a interdição da avenida Presidente Dutra, no sentido avenida Brasil, no trecho entre as avenidas Comendador Vicente e Brasil, no bairro Glória, zona Oeste. A intervenção será a partir desta quinta-feira, 17/4, para que a concessionária Águas de Manaus implante uma nova adutora de água na região.





A obra terá início às 13h desta quinta-feira,17/4, com término previsto para as 18h da segunda-feira, 21/4. Durante o período, agentes do IMMU atuarão no ordenamento do tráfego e na orientação dos condutores que utilizam o trecho.

Para garantir a mobilidade e minimizar transtornos, o trânsito será desviado pelas seguintes rotas alternativas: rua Santo Antônio, beco Santo Antônio e avenida Kako Caminha. A prefeitura orienta que os motoristas redobrem a atenção ao circular pela área e respeitem a sinalização temporária.

Além das mudanças no trânsito, haverá também o desvio temporário de linhas de ônibus que trafegam pela área. As linhas 022, 088, 013, 014, 100, 101, 110, 111, 113, 116, 119, 126 e 542 seguirão normalmente até a avenida Presidente Dutra, de onde acessarão a rua Santo Antônio (em contrafluxo), rua São Thomé e avenida Brasil, retomando o itinerário habitual a partir desse ponto.

A nova adutora visa melhorar o sistema de abastecimento de água da zona Oeste, beneficiando diretamente os moradores do bairro Glória e comunidades vizinhas.