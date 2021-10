Orçamento federal prevê 73.640 vagas em 2022 para concursos públicos

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) foi entregue no dia 31 de agosto pelo Ministério da Economia ao Congresso Nacional

O Governo Federal elaborou projeto de Orçamento da União para 2022 que prevê a criação de 4.097 cargos de concursos públicos, além de editais para 69.543 vagas já existentes. Ao todo, a previsão é de que sejam disponibilizadas 73.640 oportunidades até o ano que vem.

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) foi entregue no dia 31 de agosto pelo Ministério da Economia ao Congresso Nacional, com um aumento no número de editais, já que, inicialmente, a previsão era de criação de 41,7 mil vagas.

A partir de agora, o texto terá que passar pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização e ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro até o encerramento da sessão legislativa, em 22 de dezembro.

Vagas

De acordo com a proposta, as oportunidades foram divididas para preenchimento de 4.097 novos cargos e substituição de 69.543 profissionais ou ocupação de postos vagos.

Confira na sequência como, detalhadamente, foi feita essa distribuição, conforme as necessidades das organizações:

Distribuição das 4.097 novas vagas:

Poder Judiciário: 1.957

Defensoria Pública da União: 1.011

Poder Executivo: 1.129

Distribuição das 69.543 vagas:

Poder Legislativo: 149

Poder Judiciário: 2.274

Ministério Público da União e Conselho Nacional do Ministério Público: 229

Defensoria Pública da União: 237

Poder Executivo: 66.654

Neste contexto, já existe uma lista de possíveis concursos abertos em 2022 que podem ser realizados em diferentes órgãos, contemplando distintos níveis de escolaridade.

Veja detalhes sobre alguns dos possíveis certames que podem ser realizados, com base na aprovação da PLOA:

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) – Vagas: 188 (oficial de justiça, assistente social judiciário, desenhista, engenheiro civil e técnico em informática) / Escolaridade: a definir / Salário: R$ 4.210 até R$ 6.912;

– Vagas: 188 (oficial de justiça, assistente social judiciário, desenhista, engenheiro civil e técnico em informática) / Escolaridade: a definir / Salário: R$ 4.210 até R$ 6.912; Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3-SP) – Vagas: 15 (técnico e analista judiciário) / Escolaridade: médio e superior / Salário: R$ 7.591 até R$ 18.701;

– Vagas: 15 (técnico e analista judiciário) / Escolaridade: médio e superior / Salário: R$ 7.591 até R$ 18.701; Ministério Público de Goiás (MP-GO) – Escolaridade: fundamental e médio / Salário: R$ 3.549 até R$ 4.437;

– Escolaridade: fundamental e médio / Salário: R$ 3.549 até R$ 4.437; Defensoria Pública Estadual do Mato Grosso (DPE-MT) – Vagas: não definido (analista, controlador interno e técnico) / Escolaridade: médio e superior / Salário: R$ 1.896 até R$ 8.720;

– Vagas: não definido (analista, controlador interno e técnico) / Escolaridade: médio e superior / Salário: R$ 1.896 até R$ 8.720; Procuradoria-Geral do Estado da Paraíba (PGE-PB) – Escolaridade: superior / Vagas: 12 / Salário: R$ 19.233.

Poder Executivo