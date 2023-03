Pai e filha morrem eletrocutados após fiação de poste cair no Jorge Teixeira

MANAUS – Uma tragédia foi registrada na noite de segunda-feira, (27), no Ramal do Brasileirinho, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. Um homem identificado como Orlan Diney Costa Cervalho, 51 anos, e sua filha Ketlem Nascimento Cervalho, de apenas 6 anos, morreram eletrocutados.

De acordo com informações repassadas pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, (CBMA), que esteve no local, o pai e suas duas filhas, estavam a caminho de casa, quando um raio acabou atingido a fiação elétrica de um poste de alta tensão, fazendo com quer um dos cabos se rompesse.

Com a queda do fio, acabou atingido a família que passava de moto. O pai e a criança de 6 anos morreram, já a segunda criança de 9 anos, conseguiu pular da moto sobreviver.

Familiares ficaram bastante abalados com a tragédia que aconteceu na família. Equipes da Amazonas energia estiveram no local onde cortaram o abastecimento do local até a retirada dos corpos. A perícia esteve no local do fato. Os corpos foram recolhidos para o Instituto Médico Legal, (IML).

TEXTO: Correio da Amazônia