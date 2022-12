Palmeiras e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (21), no Allianz Parque

Palmeiras e Santos disputam nesta quarta-feira (21/12), às 15h30, o segundo jogo da final do Campeonato Paulista Feminino. A partida será disputada no Allianz Parque, casa do Verdão.

Após vencer o primeiro jogo por 1 x 0, o Palmeiras entra em campo com a vantagem do empate. e buscam ampliar mais o placar para garantir a vitória do campeonato mais tranquilo. A última conquista das palestrinas foi em 2001, agora elas buscam levantar a taça 21 anos depois.

Já as Sereias da Vila, contam com quatro títulos e são as maiores vencedoras da competição. As meninas do Peixe terão de vencer por um placar de dois ou mais gols de diferença para não precisarem chegar na disputa de pênaltis.

Confira mais detalhes da partida.

Escalações (prováveis):

Palmeiras: Amanda; Bruna Calderon, Day Silva Júlia Bianchi e Duda Santos; Ary Borges, Andressinha, Camilinha e Bia Zaneratto; Carol Baiana e Byanca Brasil. Técnico: Ricardo Belli

Santos: Camila Rodrigues; Gi Fernandes, Tayla, Kaká e Bia Menezes; Brena, Ana Carla e Ketlen (Thaisinha); Jane, Fernanda e Cristiane. Técnico: Kleiton Lima.

Metrópoles