Pandemia faz municípios decretarem estado de emergência no Amazonas

A pandemia de covid-19 ainda está forte no Amazonas. Por conta disso, os municípios de Autazes, Beruri, Careiro, Coari, Guajará, Itacoatiara, Lábrea, Nova Olinda do Norte e Santa Isabel do Rio Negro solicitaram estado de emergência à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

Os pedidos deverão ser analisados até esta quarta-feira (24). As atividades do parlamento seguem normais para cumprir as pautas urgentes em função da pandemia.

As sessões acontecem em formato híbrido, para atender às normas de distanciamento social.