Parceria entre Prefeitura e DPE-AM fortalece atendimento a consumidores superendividados

Prefeitura de Manaus em parceria com a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) e a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), realizou, nesta quarta-feira, 10/9, mais uma etapa de capacitação voltada ao Núcleo de Apoio ao Superendividado (NAS).





O NAS é um programa especializado que atende consumidores em situação de superendividamento, oferecendo orientação financeira personalizada, apoio na renegociação de dívidas e estratégias para reorganização do orçamento. A capacitação busca fortalecer o atendimento, garantindo um serviço mais humanizado e eficiente para os consumidores.

De acordo com a presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu, a qualificação dos servidores é essencial para o fortalecimento do núcleo. “O treinamento é fundamental para que os servidores estejam preparados a acolher cada consumidor com atenção, respeito e conhecimento técnico. Nosso propósito é auxiliar na recuperação da dignidade financeira, oferecendo caminhos reais para que essas pessoas possam retomar o controle da própria vida financeira”, destacou.

A atuação do NAS exige uma equipe multiprofissional. Para reforçar esse trabalho, o Programa Bolsa Universidade (PBU) tem possibilitado a participação de estudantes em fase de formação, que contribuem com o atendimento e ganham, ao mesmo tempo, experiência prática e vivência social.

Uma das acadêmicas bolsistas, Denise Memória, relatou a importância dessa oportunidade. “Eu estou fazendo parte também desse projeto, que é de extrema relevância. É importantíssimo esse assunto que nós estamos abordando e eu aprendi muito. Esse entendimento vai agregar a nossa vida pessoal e também ajudar aqueles que tanto precisam dessas informações”, afirmou.