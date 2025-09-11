Polícia prende integrante de grupo criminoso investigado por roubos a residências e veículos

MANAUS | A Polícia Civil cumpriu, na quarta-feira (10), mandado de prisão preventiva de um homem, de 33 anos, investigado por integrar um grupo criminoso responsável por roubos a residências e veículos estacionados nas garagens dos imóveis.





De acordo com o delegado Rodrigo Barreto, em fevereiro deste ano, dois integrantes da mesma associação criminosa foram presos preventivamente. Já no mês seguinte, outro envolvido também foi preso em cumprimento a mandado judicial.

“Recebemos a informação de que o indivíduo havia invadido uma residência no bairro Coroado, zona leste de Manaus, juntamente a outros homens. As vítimas foram mantidas reféns por mais de uma hora, enquanto o grupo subtraía diversos objetos da casa, além de um automóvel, modelo Tracker, em janeiro deste ano”, explicou o delegado.

Ainda segundo o delegado, no decorrer das investigações, os autores do crime foram identificados. A partir disso, foi representada à Justiça pelos mandados de prisão e as ordens judiciais foram decretadas.

“De imediato, realizamos o levantamento de possíveis endereços e, após diligências, a equipe se deslocou até a avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, onde o suspeito foi preso”, destacou Barreto.

O homem responderá pelos crimes de roubo e associação criminosa, passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça