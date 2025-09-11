Câmara de Itacoatiara fará concurso público

A Câmara Municipal de Itacoatiara (a 175 quilômetros de Manaus) fará concurso público. Os cargos oferecidos serão para os níveis médio e superior, com carga horária prevista de 30 horas semanais, com remuneração entre R$ 1.876,87 e R$ 3.415,00 por mês.





As inscrições devem ser realizadas de 22 de setembro 2025 a 13 de outubro de 2025, de forma online, com taxa no valor de R$ 50,00 a R$ 70,00. A seleção dos candidatos acontecerá por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 23 de novembro de 2025 e prova de títulos.

Confira as oportunidades:

Analista de Controle Interno (2 Vagas)

Assistente Técnico Legislativo (8 Vagas)

Auxiliar Técnico Administrativo (5 Vagas)

Agente de Segurança Legislativo (7 Vagas)

Copeiro (4 Vagas)

Motorista (2 Vagas)