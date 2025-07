Parintins conquista quatro medalhas no segunda dia de disputa dos Jogos Escolares do Amazonas

O primeiro dia de disputa das modalidades individuais, realizado nesta sexta-feira, 18, na Vila Olímpica de Manaus, renderam quatro medalhas para Parintins, sendo duas de ouro, uma de prata e uma bronze, nos Jogos Escolares do Amazonas – JEAs 2025. As conquistadas foram nas modalidades Atletismo e Tênis de Mesa.





A primeira medalha de ouro para a Ilha Tupinambarana nos JEAs foi conquistada pela atleta Luna Clara Souza, da Escola de Tempo Integral Gláucio Gonçalves (Ceti), na prova de salto em altura, com a marca 1m40cm. Atleta da categoria infantil, Luna bateu o índice da competição e garantiu vaga na etapa nacional.

“Estou muito feliz por ter conquistado a medalha de ouro e ter me classificado para o brasileiro. Foram quatro meses de treino para conseguir o objetivo. Quero agradecer a minha família, meu pai e minha mãe, que estavam sempre lá me apoiando, mandando mensagens, a professora Paula que me treinou e estava comigo me ajudando. Agradeço a todos que acreditaram em mim”, comemora Luna.

Outro medalhista de ouro e, agora, bicampeão dos jogos, é o aluno do Colégio Batista de Parintins, Nildomar Farias Neto. O atleta da categoria juvenil bateu o próprio recorde estadual na prova do salto em distância ao alcançar a marca de 6m53cm. Nildomar, pelo segundo ano consecutivo, vai representar o Amazonas na etapa escolar nacional.

“Estou muito feliz por ter conquistado mais uma vez a medalha de ouro para Parintins. Estou com uma expectativa muito grande pela nova conquista para o brasileiro. Ano passado foi para a disputa como um ganho de conhecimento, agora, mais experiente, vou para competir e lutar pelo pódio. Só tenho a agradecer ao meu pai (Roberto Farias) que sempre está ao meu lado e ao professor Carlos Meireles, que mantém meu treinamento e no esforço teve um resultado positivo”, celebra Nildomar.

A medalha de prata foi conquistada pela atleta Bianca Guilhermina Ribeiro, do Colégio Batista de Parintins, no Tênis de Mesa, categoria juvenil. No pódio, conquistando a medalha de bronze, o aluno João William Santos, da Escola de Tempo Integral Gláucio Gonçalves, foi o terceiro melhor na prova dos 200m, categoria juvenil.

As provas individuais na pista de atletismo da Vila Olímpica seguem até domingo, 20. Além das conquistas já registradas, com apoio da Prefeitura de Parintins e do Governo do Estado, o município ainda tem representantes competindo em outras categorias até o fim da competição, mantendo viva as chances de ampliar o número de medalhas.

Texto: Kedson Silva – SEMJEL/SECOM