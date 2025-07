Série Encontro das Águas abre programação com balé ‘Giselle’, no Teatro Amazonas

Um clássico do balé, o espetáculo ‘Giselle’ abriu a Série Encontro das Águas na sexta-feira (18/07), no Teatro Amazonas. O evento é promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.





Com mais de dez anos de trajetória, a Série Encontro das Águas destaca une música clássica, sonoridades indígenas, new metal e elementos da cultura pop, firmando-se como uma das propostas mais inovadoras do calendário cultural do Amazonas.

O espetáculo de estreia terá outras duas sessões no Teatro Amazonas: no sábado (19/07), às 20h, e no domingo (20/07), às 19h. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro ou pelo site Shop Ingressos.

A montagem contou com a participação do Ballet Álvaro Gonçalves, acompanhado da Orquestra Amazonas Filarmônica, sob a regência do maestro Marcelo de Jesus. A produção teve cenografia da Central Técnica de Produção (CTP) e desenho de luz assinado por Tabbatha Mello.

O maestro da Orquestra Amazonas Filarmônica, Marcelo de Jesus, lembrou que a Série Encontro das Águas foi criada pelo público há 11 anos e, desde então, tem atendido a demanda, uma vez que é uma série muito plural, diversificada, que busca atender diferentes gostos

Em 2025, na abertura do evento, o maestro destacou o início da programação com espetáculo de balé, acompanhado pela orquestra há 4 anos, algo que era inédito no Teatro Amazonas. ‘’Nunca tinha sido feito um balé clássico com orquestra no palco do Teatro Amazonas. Isso é algo muito importante de manter. É uma tradição em todos os grandes teatros ter, pelo menos uma vez, um espetáculo de balé clássico com orquestra’’, festeja.

O diretor coreográfico do balé, Álvaro Gonçalves, disse que abrir a Série Encontro das Águas é uma honra, especialmente por levar ao palco principal da cultura amazonense um espetáculo interpretado por artistas locais.

“Iniciar a Série Encontro das Águas com o espetáculo Giselle é muito gratificante. Nós, da dança, sempre sonhamos em realizar grandes espetáculos. Trazer isso ao palco do Teatro Amazonas, com os bailarinos amazonenses e a Filarmônica, tem sido um prazer enorme para todos nós”, disse.

A bailarina Samara Soares, que interpreta a personagem principal, destacou a importância de iniciar a série com um dos grandes balés de repertório da vertente romântica.

“O espetáculo tem essa vertente romântica, então traz um diferencial, um contraste mais sombrio, digamos assim. E, acima de tudo, é algo tradicional. Trazer esse tipo de obra para o Teatro Amazonas, que tem uma imensidão histórica, é muito singular, tanto para a história do teatro quanto do próprio balé”, afirmou.

Também em cena, a bailarina Juliana Gonçalves ressaltou que a apresentação é uma oportunidade de dar visibilidade ao trabalho artístico desenvolvido no estado.

“É uma oportunidade de mostrar que o Amazonas também tem balé clássico, de apresentar uma técnica diferente dentro do balé. É um passo importante para começarmos a acostumar o público com os balés clássicos tradicionais”, destacou.

Programação – Série Encontro das Águas 2025

19 de julho (20h) e 20 de julho (19h)

GISELLE — com Orquestra Amazonas Filarmônica e Ballet Álvaro Gonçalves

Balé clássico de Adolphe Adam

Classificação: Livre

22 e 23 de julho

AMASSUNU — com Orquestra de Câmara do Amazonas, solistas e Banda Moã

Mistura de música indígena, erudita e independente

Classificação: Livre

24 e 25 de julho (20h)

SYMPHONY OF CHAOS — com Orquestra de Câmara do Amazonas, solistas e banda

Fusão de rock, metal e orquestra

Classificação: Livre

26 de julho (20h) e 27 de julho (19h)

BEYOND THE SYMPHONY — com Orquestra Amazonas Filarmônica e Corpo de Dança do Amazonas

Tributo sinfônico ao K-pop

Classificação: Livre