Tempestade vira barco turístico e deixa ao menos 27 mortos no Vietnã

Pelo menos 27 pessoas morreram após um barco turístico virar durante uma tempestade na Baía de Halong, no Vietnã, neste sábado (19), segundo informações divulgadas pela mídia estatal.





A embarcação, que levava 53 pessoas a bordo, naufragou por volta das 14h (horário local), quando a tempestade Wipha se aproximava do país pelo Mar do Sul da China. A região foi atingida por ventos fortes, chuvas intensas e descargas elétricas.

Equipes de resgate conseguiram localizar 11 sobreviventes e recuperar 27 corpos — entre eles, oito crianças —, de acordo com a agência estatal Vietnam News Agency, que citou autoridades locais. Ainda segundo a BBC, outras 14 pessoas seguem desaparecidas.

A maioria dos passageiros era da capital, Hanói, segundo o jornal local VnExpress. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a nacionalidade das vítimas, e as buscas por sobreviventes continuam.

Localizada a cerca de 200 km a nordeste de Hanói, a Baía de Halong é um dos destinos turísticos mais populares do país, atraindo dezenas de milhares de visitantes anualmente com seus tradicionais passeios de barco.

A tempestade Wipha, o terceiro tufão a atingir o Mar do Sul da China neste ano, deve tocar o solo na costa norte do Vietnã no início da próxima semana.

O mau tempo também impactou o tráfego aéreo. O aeroporto de Noi Bai informou que nove voos de chegada precisaram ser desviados para outros aeroportos, enquanto três voos de partida foram temporariamente suspensos neste sábado.

Fonte: g1/Mundo