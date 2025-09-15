Parintins participa pela primeira vez da Conferência Nacional de Igualdade Racial

Pela primeira vez, o município de Parintins está presente na 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Conapir), que acontece a partir de hoje,15, à 19 de setembro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília (DF). Um espaço de diálogo e construção coletiva de políticas públicas que promovem justiça social, respeito e inclusão.





A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, faz a abertura e celebra a realização da 5ª Conapir como mais um compromisso do Governo do Brasil, referência em políticas de promoção da igualdade racial, nacional e internacional.

A delegação parintinenses participará de cinco dias de debates, painéis, plenárias, grupos de trabalho e lançamentos. O delegado da Estação Cidadania “João do Carmo”, Cicero Antônio, está entre os participantes e enaltecendo a participação inédita de Parintins. “Uma delegação cheia de vontade, trazendo as demandas da militância negra, indígena, cigana e outros para debater democracia, justiça e igualdade”, ressaltou.

A delegação é formada por representantes da sociedade civil: Lilliane Ferreira Miquiles, Leilane Belém de Souza, Mauriceia Garcia de Freitas, Lucas da Paz Carneiro, Marcia Gabrielle Ribeiro e Joneuber Vasconcelos e delegados do poder público Cícero Antônio da Silva e Marcos Moura.

Mãe Márcia, do Movimento Afro Parintins, enfatiza que a delegação do Amazonas busca políticas de ações afirmativas. “A expectativa é muito grande estar na 5ª Conferência de Promoção e Igualdade Racial, pensando nessas políticas, que elas cheguem na região Norte e em Parintins”, destacou.

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (SEMASTH) apoia a delegação desde a realização da Conferência Municipal.